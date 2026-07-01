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Hassa'da otluk alan yangını

Hassa'da otluk alan yangını
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Hatay'ın Hassa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer otluk alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Tiyek Mağarası mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki otluk zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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