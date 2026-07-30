Hassa’da otluk alandan alevler yükseldi

Hatay'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın; Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı