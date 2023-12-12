Hassa'da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Hassa'nın Akbez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İslahiye istikametine ilerleyen Ford Fiesta marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa uçarak girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı, sürücü hafif yaralı olarak atlattı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Hassa'nın Akbez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İslahiye istikametine ilerleyen Ford Fiesta marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kavşağa uçarak girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı, sürücü hafif yaralı olarak atlattı. - HATAY