Hasmını sığındığı mobilya atölyesinde öldürdü - Haberler

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Hasmını sığındığı mobilya atölyesinde öldürdü

Hasmını sığındığı mobilya atölyesinde öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 09.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Çağrı sokak üzerinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, husumetlisi Hasan Çetin (45) ile sokakta karşılaşınca kovalamaca başladı. Koşarak kaçan Çetin, sokak üzerinde bulunan bir mobilya atölyesine sığındı. Elinde silahla mobilya atölyesine giren saldırgan Çetin'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Çetin kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine çok sayı da polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Çetin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Çetin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Çetin İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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