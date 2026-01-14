Haberler

Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.Ö. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Muş'un Hasköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hasköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Hasköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen devriye faaliyeti sırasında şüphelenilerek kimlik sorgulaması yapılan G.Ö. isimli şahsın, "bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs 13 Ocak 2026 tarihinde gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 yıl 2 ay hapis cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız