Sulama kanalında kaybolan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama tahliye kanalına düşen araçta kaybolan vatandaşı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Pazartesi sabah saatlerinde Buğdaytepe Mahallesinde bir araç kontrolden çıkarak sulama tahliye kanalına düşmüş, araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama çalışmaları sonucunda Ali Gündüz (14) Ömer Gündüz (15) ve Mustafa Gündüz'ün (15) cansız bedenine ulaşılmıştı. Sürücü Halil Gündüz (42) ise bulunamamıştı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Şıldak açıklamasında, "Kanal içerisindeki arama çalışmalarına 7 farklı kurumdan 27 personel katılırken, karadan yapılan yüzey tarama çalışmalarında ise 8 farklı kurumdan 109 personel görev alıyor. Ayrıca 4 kurumdan 20 personel de arama faaliyetlerine destek sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Toplam 156 personelin görev aldığı çalışmalarda ekiplerin sıkı bir koordinasyon içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Vali Şıldak, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Kayıp vatandaşı en kısa sürede bulmak için yoğun bir gayret gösterildiğini belirten Vali Şıldak, arama çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. - ŞANLIURFA