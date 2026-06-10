Harran'da yüzlerce dönümlük ekili arazi yandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 400 dönüm buğday tarlası ile anız alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Başak, Damlasu ve Tanınmış kırsal mahallelerinde meydana geldi. Üç kırsal mahallenin arazilerinin birleştiği noktada çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yoğun çalışmaların sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 400 dönüm ekili arazi ile anız kül oldu. Çok sayıda sulama borusu ile tarım malzemesi de yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı