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Harmancık'ta Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Harmancık'ta Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Mehmet Ceylan hayatını kaybetti. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Harmancık-Dursunbey yolu Ilıcaksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ceylan (54) idaresindeki 16 APK 668 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Mehmet Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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