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Harkov ve İvano-Frankivsk'e düzenlenen Rus saldırılarında 6 kişi öldü

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Ukrayna'nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentlerine dün akşam düzenlenen Rus saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi. Harkov'da bir marketin vurulduğu saldırıda 3 kişi ölürken aralarında iki çocuğun bulunduğu 22 kişi yaralandı; İvano-Frankivsk'te de 3 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov ve İvano-Frankivsk kentine dün akşam düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını öngören ateşkesi duyurmasının ardından, Rusya'nın ateşkes açıklamasından önce Ukrayna'nın iki kentine düzenlediği saldırıların bilançosu belli oldu. Rus güçlerinin Harkov kentinde bir markete düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk 22 kişi yaralandı. Aynı gün İvano-Frankivsk kentinde düzenlenen saldırıda ise 3 kişi öldü.

Demir yolu altyapısı vuruldu

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, Zhytomyr bölgesindeki demir yolu altyapısının da vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Rusya, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyine birçok kez saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda yangınlar çıktı. İtfaiye ekipleri yangınlara hızla müdahale ederek söndürdü" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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