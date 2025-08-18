Harkov'da Rus Saldırısında Can Kaybı Yükseliyor

Harkov'da Rus Saldırısında Can Kaybı Yükseliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Harkov'a düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 20'ye ulaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya'nın sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk olmak üzere toplam can kaybı 7'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Ukraynalı yetkililer, Rus saldırısında can kaybının 2'si çocuk olmak üzere 7'ye, yaralı sayısının ise 20'ye yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, çocuklardan birinin bebek diğerinin ise 16 yaşında olduğunu ifade etti.

Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov, yaralanan 20 kişi arasında 6 ila 17 yaşlarında 6 çocuğun bulunduğunu belirtti.

" Rusya, Ukrayna'nın engellemeye çalıştığı cani bir savaş makinesidir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, yaptığı açıklamada, " Rusya, Ukrayna'nın engellemeye çalıştığı cani bir savaş makinesidir. Transatlantik birlik ve baskı yoluyla durdurulmalıdır" ifadelerini kullanarak, barış çabalarına rağmen Rusya'nın sivilleri öldürmeye devam ettiğini vurguladı.

Rusya Ukrayna'ya 140 İHA fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 140 İHA fırlattığını ve bunun 4 Ağustos'tan bu yana tek bir gecede kaydedilen en büyük sayı olduğunu açıkladı. Hava kuvvetleri, 88 İHA'nın engellendiğini, 6 farklı bölgede 25 noktanın İHA'lar tarafından vurulduğunu ifade etti. Hava kuvvetleri, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya 4 balistik füze fırlattığını aktardı. - HARKOV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar

Görüntü bakanlığın kapısından! Bir somun ekmek bırakıp uzaklaştılar
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Hakkındaki iddialar bir hayli ciddi: Eski first lady ifade vermeye böyle geldi

Hakkındaki iddialar vahim: İfade vermeye böyle geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.