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'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı'nın yasaklandığı iddialarına yanıt verdi. MSÜ resmi sosyal medya hesabından Harbiyelilerin İzmir Marşı söyleyerek yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.

Mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçla yemin etmesi ile gündeme gelen Kara Harp Okulu, tartışılmaya devam ediyor.

VİDEOLU YANIT

Son olarak gazeteci Tolga Şardan, İzmir Marşı'nın Harbiye'de söylenmesinin yasaklandığı iddia etmişti. Şardan, geçen seneden itibarıyla Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı'nın yasaklandığını, yasaklanma gerekçesi olarak ise 'siyasi mesaj içermesi' olduğunu öne sürdü.

Şardan'ın iddialarına Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ)'nden yanıt geldi.

MSÜ resmi sosyal medya hesabından Harbiyelilerin İzmir Marşı söyleyerek yürüdüğü anların görüntülerini yayınladı. Video "Kara Harp Okulunda eğitimlerine devam eden Harbiyeliler" notuyla paylaştı.

'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıünal özer:

İzmirden denize dökülen düşman!!!!!!! o düşman denize döküldüyse kalanlar kim?????

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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

eski videodur ya da haber üzerine video çekilmiştir ??

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Haber YorumlarıAliya:

nerdesiniz felaket tellallari

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

İşleri güçleri ikilik çıkarmak, bu devlet yanlış kişileri atıyor içeri, su adamı tutup 10 yıla mahkum edeceksin. Halkı birbirine düşürmek için yapıyorlar.

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