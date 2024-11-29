'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt

Mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçla yemin etmesi ile gündeme gelen Kara Harp Okulu, tartışılmaya devam ediyor.

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Son olarak gazeteci Tolga Şardan, İzmir Marşı'nın Harbiye'de söylenmesinin yasaklandığı iddia etmişti. Şardan, geçen seneden itibarıyla Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı'nın yasaklandığını, yasaklanma gerekçesi olarak ise 'siyasi mesaj içermesi' olduğunu öne sürdü.

Şardan'ın iddialarına Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ)'nden yanıt geldi.

MSÜ resmi sosyal medya hesabından Harbiyelilerin İzmir Marşı söyleyerek yürüdüğü anların görüntülerini yayınladı. Video "Kara Harp Okulunda eğitimlerine devam eden Harbiyeliler" notuyla paylaştı.