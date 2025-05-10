Haramidere'de Metrobüs Kazası: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi
Haramidere'de bir metrobüs, önündeki başka bir metrobüse çarparak kaza yaptı. Olay yerinde yaralıların olduğu bildirildi ve çok sayıda acil servis ekibi olay yerine sevk edildi.
Haramidere'de metrobüs başka bir metrobüse çarptı: Yaralılar böyle taşındı
İSTANBUL -Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma sonrası yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa