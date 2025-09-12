Hapşırma Sonrası Denge Kaybı: Yabancı Uyruklu Şahıs Yaralandı

Haberler

Adıyaman'da hapşırma sonrası dengesini kaybeden İran uyruklu Nima N., kaldırıma düşerek yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da hapşırma sonrası dengesini kaybeden yabancı uyruklu şahıs, başını kaldırıma çarparak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez olay Atatürk Bulvarı Sanayi Kavşağı yakınlarında yaşandı. İran uyruklu Nima N., yürüdüğü sırada hapşırdı. Hapşırmanın etkisiyle dengesini kaybeden şahıs kaldırıma düşerek başını çarptı. Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nima N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

