Hapisten kaçan şahıs Eskişehir'de yakalandı

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Eskişehir Şehir Hastanesi'nden sağlık kontrolü için götürüldüğü sırada firar eden E.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Toplam 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nden firar eden 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre; mahkemece tutuklanan E.A. isimli şahıs, sağlık kontrolü için ekiplerce götürüldüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nden kaçmıştı. İkamet adresinin 75. Yıl mahallesinde olduğu öğrenilen şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan firari şahıs şimdi cezaevinde

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşılan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, E.A. isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 23 yıl 9 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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