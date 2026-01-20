Haberler

Hapis cezasıyla aranan şüpheli İncirliova'da yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 6 adet suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K. isimli şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 6 adet suç kaydın bulunan ve hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda 6 ayrı suç kaydı bulunan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arananan Y.K. (30) isimli şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
