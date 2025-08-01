Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 11 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.B., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen N.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü

Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü

"Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.