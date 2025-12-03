Haberler

Çilingir yardımıyla açılan kapının ardından ceset çıktı

Çilingir yardımıyla açılan kapının ardından ceset çıktı Haber Videosunu İzle
Çilingir yardımıyla açılan kapının ardından ceset çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4 gündür kaybolan 55 yaşındaki Fettah Kaya, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı sonrası evde yapılan inceleme sonucu cesedi bulunmuş olup otopsi yapılacak.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Hanönü ilçesi Afet Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan 4 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fettah Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaya'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.