Han'dan Eskişehir'e hasta taşıyan ambulans kaza geçirdi, 3 yaralıdan 1'i ağır

Eskişehir'in Han ilçesinden kent merkezine hasta nakleden ambulansın Taşlık bölgesinde kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Han ilçesi ile Eskişehir arasındaki kara yolunun Taşlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Han 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, el cerrahisi ihtiyacı bulunan bir vatandaşı kent merkezindeki bir sağlık kuruluşuna nakletmek üzere yola çıktı. İçerisinde 3 sağlık personeli ile 1 hastanın yer aldığı ambulans, Taşlık mevkiine ulaştığı esnada kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı.

1 yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ağır olduğu, diğer yaralıların ise genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın gerçekleştiği Taşlık bölgesindeki yolun daha önce de çeşitli sorunlar ve kazalarla gündeme geldiği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Bildirici'den geçmiş olsun mesajı

Yaşanan kazanın ardından Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici bir mesaj yayımladı. Görev başındaki personelin fedakarlığına dikkat çeken Bildirici, "Eskişehir İl Ambulans Servisimize bağlı Han 1 No'lu Ambulans ekibimizin kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Görevleri başında fedakarca hizmet veren çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Rabbim tüm sağlık çalışanlarımızı her türlü kazadan ve beladan korusun. Han 1 No'lu Ambulans ekibimize ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ailemize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı