Hamzabeyli'de Akaryakıt İstasyonunda Gasp ve Bıçaklı Saldırı

Edirne'nin Hamzabeyli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahısların önce market çalışanını gasp etmeye çalıştığı, ardından istasyon çalışanlarına bıçak çekerek üzerlerine araç sürdüğü iddia edildi. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hamzabeyli yolu üzerinde bulunan İktan Petrol isimli akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyona gelen yabancı uyruklu şahıslar ile market çalışanı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şahısların market çalışanını gasp etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından istasyon çalışanları ile şahıslar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar bu kez istasyon çalışanlarına bıçak çekti. Şahısların çalışanların üzerine araç sürerek canlarına kastettiği ileri sürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıdı

İstasyonda yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaşanan arbede ve şahısların araçla istasyon çalışanlarının üzerine yöneldiği anlar yer aldı.

Olayların ardından istasyondan ayrılarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler, kısa süre sonra Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı