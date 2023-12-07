Hamur Kaymakamı Kış Tedbirleri ve Taşımalı Eğitim Toplantıları Düzenledi

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, kış mevsimi dolayısıyla alınması gereken tedbirler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti ve taşımalı eğitim yapan servis şoförleri ile ilgili toplantılar düzenledi.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, kış mevsimi dolayısıyla alınması gereken tedbirler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti ve taşımalı eğitim yapan servis şoförleri ile ilgili toplantılar düzenledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı'na, ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçede karla mücadele ve kış tedbirleriyle alakalı alınması gereken önlemler, ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular, trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenler görüşüldü.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin 2023 yılı 22. toplantısı da Kaymakam Yıldırım başkanlığında yapıldı. Toplantıda, vakfın faaliyetleri, gelir ve giderleri, yürütülen projeler ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan destekler değerlendirildi.

Taşımalı eğitim yapan servis şoförleriyle de toplantı gerçekleştiren Kaymakam Yıldırım, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan okullara servis taşımacılığı yapan şoförlerle Hamur Çok Programlı Anadolu Konferans Salonunda bir araya geldi. Taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin daha güvenli bir ortamda okula ulaşımları için servis şoförlerine kuralların hatırlatıldığı eğitim ve bilgilendirme toplantısına, İlçe Belediye Başkanı Cezmi Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Tufan Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Akkan, İlçe Özel İdare Müdürü Abdullah Genç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sezai Aslan ve servis şoförleri katıldı.

Kaymakam Yıldırım, servis şoförlerine, trafik kurallarına uymaları, araç bakımlarını yapmaları, öğrencilere karşı saygılı ve sabırlı olmaları, hava şartlarına göre tedbirli olmaları ve okul yönetimleriyle iletişim halinde olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Servis şoförleri de sorun ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantılar, karşılıklı görüş alışverişi ve dilek temennilerin ardından sona erdi. - AĞRI