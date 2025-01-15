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Hamile Yeğenin Ölümünden Sorumlu Tutulan Dayıya Ağırlaştırılmış Müebbet

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, aile arasında çıkan kavgada hamile kadının ölümüne neden olan dayı Aydın Ç., kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğlu Serkan Ç. ise yaralama suçundan 1 yıl hapse mahkum edildi.

Hamile yeğeninin ölümünden sorumlu tutulan dayıya ağırlaştırılmış müebbet

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan hamile kadının ölmesine, bir çocuğun da yaralanmasına sebep olan baba ile oğlun yargılandığı davada karar açıklandı. Hamile yeğenini kazara vurduğunu söyleyen tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı, oğluna ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 4 Haziran Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavgada tabancanın ateş edilmesi neticesinde 3.5 aylık hamile İpek Çiçek ve 10 yaşındaki Azat O. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Çiçek'in dayısı Aydın Ç. ile oğlu Serkan Ç. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Aydın Ç. yeğenini öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, oğlu Serkan Ç. ise Azat O'yu yaraladığı suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Olay kazara oldu"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık Aydın Ç., maktulün eşi Emre Çiçek, annesi Semiha Demirkıran ve sanık avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Serkan Ç. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen tutuklu sanık Aydın Ç., "İpek kızım gibi sevdiğim biriydi. Silah elimde patladı, bilerek yapmadım. Kimseye silah doğrultmadım. Kasıtlı bir eylemde bulunmadığım için tahliyemi isterim. 2 aile arasında yaşanan tartışma sebebiyle olay yeri kalabalıklaştı. Kalabalığı dağıtmak ve olayı yatıştırmak amacıyla havaya ateş etmek istedim ancak çekişme esnasında mermi yeğenim İpek'e denk geldi. Olay kazara oldu" dedi.

"Silah elimde patladı"

Azat O'yu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Serkan Ç., "Olay günü kimse zarar görmesin diye babamın elindeki silahı aldım ve elimde patladı. Kazara olay meydana geldi" şeklinde konuştu.

"Kardeşimden şikayetçi değilim"

Maktulün annesi Semiha Demirkıran ise "Kardeşim kızımı kasten öldürülmedi, elinde silah patladı. Kızımı kendisi büyüttü. Kardeşimden şikayetçi değilim. Kardeşim karınca bile öldürmezdi" ifadelerini kullandı.

Maktulün Emre Çiçek, şikayetinden vazgeçti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Sanıklardan Aydın Ç, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, oğlu Serkan Ç'ye ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.

Hamile Yeğenin Ölümünden Sorumlu Tutulan Dayıya Ağırlaştırılmış Müebbet
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - 3.Sayfa
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