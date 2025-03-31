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Hamile Kadına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kuaförde yaşanan bıçaklı saldırıda hamile kadın ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı iş yerinde karnından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı. Kadının yaşam mücadelesi sürerken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, bugün Ödemiş Salı Pazarı yakınlarındaki bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen H.A. (18) adlı erkek, iş yeri çalışanı Ayşe T. (39) ve K.A. (16) adlı kız çocuğu ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yanında getirdiği bıçakla çalışanlara saldıran H.A., Ayşe T.'yi karnından ve sağ bacağından, K.A.'yı ise sağ kalçasından bıçaklayarak kuaförden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi. Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan Ayşe T.'nin 10 aylık hamile olduğu, hayati riskinin bulunduğu, 16 yaşındaki H.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli H.A. ise, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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