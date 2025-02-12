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Hamburg'da Tren ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 25 Yaralı

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Almanya'nın Hamburg kentinde bir yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Tır şoförü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın Hamburg kentinde bir yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Almanya'nın Hamburg kentinde dün tren kazası meydana geldi. Tonlarca ağırlıkta çelik ray taşıyan tır, ağır yük nedeniyle hemzemin geçidi zamanında geçemediği için en az 250 yolcunun bulunduğu trenle çarpıştı. Kazada 55 yaşında bir yolcu hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. 103 kişilik itfaiye ve acil yardım ekibinin görev yaptığı kazada, yaralılardan bazıları helikopterle hastaneye sevk edildi.

Tır şoförü taksirle adam öldürme ve demiryolu trafiğinde tehlikeye yol açma suçlamasıyla gözaltına alındı. Hamburg polisi ve federal polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, tren hattı geçici olarak trafiğe kapatıldı. - HAMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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