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Hamas, Shiri Bibas'ın Cenazesini İade Etti

Hamas, Shiri Bibas'ın Cenazesini İade Etti
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas tarafından teslim edilen Shiri Bibas'ın cenazesinin fotoğraflarını paylaştı. Cenazenin kimliğinin Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nde doğrulandığı belirtildi. Hamas, cenazenin karışma ihtimaline dikkat çekerek bir açıklama yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın dün gece teslim ettiği Shiri Bibas'ın İsrail bayrağına sarılmış cenazesine ait fotoğraflar paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın dün gece teslim ettiği Shiri Bibas'ın İsrail bayrağına sarılmış cenazesine ait fotoğraflar paylaştı. Yetkililer, Bibas'ın cenazesinin bu sabah erken saatlerde Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nde teşhis edildiğini belirtti.

Cenazenin Filistinli kadına ait olduğu iddia edilmişti

Hamas, Perşembe günü Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde İsrail'in hava saldırılarında ölen 32 yaşındaki Shiri Bibas ile çocukları 4 yaşındaki Ariel Bibas ve 10 aylık Kfir Bibas'ın cenazelerini Kızılhaç'a teslim etmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) dün yaptığı açıklamada ise, Shiri Bibas'a ait olduğu belirtilen cenazenin kimliğinin doğrulanamadığını duyurmuştu. Hamas ise, "Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu cesetlerde karışma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz. Tarafımızca yapılan incelemenin sonuçlarını arabulucu kardeşlere bildireceğiz. Aynı zamanda işgalcilerin bombardımanda öldürülen Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia ettikleri cenazenin iadesini talep ediyoruz" açıklamasını yapmıştı. Karşılıklı açıklamaların ardından Hamas'ın dün gece geç saatlerde Bibas'ın cenazesini Kızılhaç'a teslim ettiği haberleri medyaya yansımıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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