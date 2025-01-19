Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı.

TESLİM EDİLECEKLERİ NOKTAYA GETİRİLDİKLERİ ANLAR YER ALDI

Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı rehinelerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.

ESİRLERE SERTİFİKA VE HEDİYE ÇANTASI

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın rehinelere üzerinde, "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda rehinelerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.