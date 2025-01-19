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Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Hamas'ın rehineler sertifika ve hediye çantası verdiği görüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı.

TESLİM EDİLECEKLERİ NOKTAYA GETİRİLDİKLERİ ANLAR YER ALDI

Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı rehinelerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.

ESİRLERE SERTİFİKA VE HEDİYE ÇANTASI

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın rehinelere üzerinde, "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda rehinelerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.

Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Hamas,adeta siyonizme hizmet etmek için kurulmuş bir örgüt imajı veriyor.2 bin rehineye karşılık Tonlarca bomba çocukların tepesinde patladı.Gazzede 50 binin üzerinde insan hatatını kaybetti.İsrail topraklarını genişletti.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Burada Hamas'ın elindeki rehineleri ne kadar insanca davrandığını gösteren bir belge. Ama katil siyonist rejimin elindeki esirlerin çoğu akli meleklerini yitirmiş durumda. Şunu anlamak gerekir ki İsrail hümanizm için en büyük tehdittir. Hamas ve Gazze onca imkansızlığa rağmen Müslümanların İzzet ve şerefini kurtarmıştır.

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Haber Yorumlarıkozanli sükrü:

ayaginiza taş değmesin yiğitler

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Haber YorumlarıMEHMET YILDIRIM YILMAZ:

Batı Şeria’da huzur mu var sanıyorsun ? Kutsal işgal belgeselini izle ondan sonra yap bu yorumunu

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