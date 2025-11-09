Haberler

Hamas, İsrailli Asker Hadar Goldin'in Cenazesini İade Etti

Güncelleme:
Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin'in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail'e iade etti. Goldin, 2014 yılında bir saldırıda yakalanmıştı.

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyinde ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin'in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail'e iade etti.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli esirleri iade etmeye devam ediyor. Arama çalışmalarının sonuç verdiği bölgede bir İsrailli asker daha bulundu. Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyinde ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin'in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla İsrail'e iade etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından teslim alınan cenaze, kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülecek.

Hamas, Goldin'in cenazesinin dün öğleden sonra Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki Yebna kampında bir tünelden çıkarıldığını belirtti.

Goldin, 2014 yılında Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail saldırısı sırasında yakalanmış ve öldüğü bildirilmişti. İsrailli asker, geçen ay başlayan ateşkes koşulları çerçevesinde İsrail'e iade edilmesi planlanan beş esirden biriydi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
