Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü

İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 7 İsrailli rehinenin daha öldüğünü açıkladı.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde, sosyal medya hesabından İsrail'in son saldırılarına yönelik açıklama yaptı. Ubeyde, "Daha önce esirleri koruyan savaşçılarımızla irtibatımızın kesildiğini ve bazı esirlerin Siyonist saldırılarda öldürüldüğünü düşündüğümüzü belirtmiştik. Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra bazı savaşçılarımızın şehit olduğu, 7 esirin de öldürüldüğü tarafımızca doğrulanmıştır" ifadelerini kullandı."

"REHİNE MESELESİNDEN KURTULMAK İÇİN REHİNELERİ KASTEN ÖLDÜRÜYORLAR"

Esirlerden üçünün Haim Gershon Peri, Yoram Itak Metzger, Amiram Israel Cooper olduğunu aktaran Ubeyde, diğer dördünün isimlerinin daha sonra açıklanacağını söyledi. Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle ölen rehinelerin sayısının 70'i aştığını ifade ederek, "En başından beri rehinelerin hayatlarını korunmaya çalıştık, ancak düşman, rehine meselesinden kurtulmak için rehineleri kasten öldürüyor" dedi.

YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

İsrail geçtiğimiz hafta kanlı bir saldırıya daha imza atmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti. Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.