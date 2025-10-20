Haberler

Hamas, Ateşkes Anlaşması Kapsamında 1 İsrailli Eşirin Cenazesini Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden 1 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Şu ana kadar toplamda 13 cenaze teslim edildi.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 1 İsrailli esirin cenazesini daha İsrail'e teslim etti.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 1 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cenazenin incelemenin ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldığını açıkladı. Cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas, cenazesini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 13'ünün cenazesini İsrail'e teslim etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

