Halit Yukay'a Ait Naaşın Çıkarılması İçin Operasyon Devam Ediyor

Balıkesir'in Erdek açıklarında, ünlü iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaşın deniz dibinden çıkarılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Kıyıya yaklaşık 7 mil mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması amacıyla başlatılan operasyon, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Bölgedeki gözlemlerde, TCG IŞIN gemisinin güvertesinde bulunan vincin kalkık olduğu dikkat çekti. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve çıkarma sürecinin sürdüğü şeklinde değerlendirildi.

Yetkililer, operasyonun deniz ve hava şartlarına bağlı olarak titizlikle yürütüldüğünü, şartların uygun hale gelmesiyle birlikte çıkarma işleminin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Öte yandan, çalışmalara akıntının yoğunluğu nedeniyle ara verildiği ileri sürüldü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği, soruşturmanın Marmara Adası Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği kaydedildi. - BALIKESİR