Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'Yalan Tanıklık' İddiasıyla Yargılanıyor
Oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla 4 yıl hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Savcılığa gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.
Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla, 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere hakim karşısına çıktılar. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa