Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'Yalan Tanıklık' Cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'Yalan Tanıklık' Cezası
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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'Gezi Parkı' soruşturması kapsamında yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 1 yıl 10 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanığın da duruşmada sergiledikleri saygılı tutumu göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği iddia edildiği soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Halit Ergenç ve sanık avukatları hazır bulundu.

"Orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Ergenç, "Orada benim tanık olarak ifademe başvuruldu ve ben yalan söylemedim. Görüşmemin olup olmadığı sorulmadı, sorulsaydı sakınacağım bir şeyim yoktu gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Samimiyet göreceli bir kavram, biz sektörde bir sürü insanla çeşitli yerlerde samimi pozlar verebiliriz veya aynı projede yer aldığımız bir sürü bölüm çektiğimiz kişilerle samimiyetimiz olmayabiliyor. İçimdeki 'keşke'lerden bir tanesi, keşke o dönem karşı dava açsaydım fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çünkü akıl almaz iddialarda bulunuyorlardı. Oysa orada insan seli vardı, sanki biz ön plandaymışız gibi olmuştu. Ben bana ne sorulduysa ona cevap verdim, bana sorulduğunda ise görüşmem olmadığını, irtibatım olmadığını belirttim. Sonra bana Ayşe Barım ile ilgili soru soruldu, ben Ayşe Barım ile onlarla ne görüşüp ne konuşacağını bilecek kadar tanışık değilim dedim. Herhangi bir kastımın mevcut olmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık Ergenç, mahkemeden beraatını talep etti.

Ergenç'e 1 yıl 10 ay hapis, Kocaoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Halit Ergenç'i 'yalan tanıklık' suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilediğini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Rıza Kocaoğlu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilediği de göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı ve her ikisinin de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Yalan söyledim yani?"

Kararın okunmasının ardından Ergenç, hakime 'yalan söyledim yani?' şeklinde sordu. Moralinin bozulduğu görülen Ergenç, hakimin kendisine karara itiraz edebileceğini hatırlatması üzerine 'itiraz edeceğiz' şeklinde yanıt verdi. Ergenç, basın mensuplarının sorularını ise 'daha sonra' diyerek yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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