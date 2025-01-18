Haliç'te Yolcu Vapuru Balıkçı Teknesine Çarptı
İstanbul Haliç'te bir yolcu vapuru, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekne suda savrulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Haliç'te yolcu vapuru balıkçı teknesine çarptı: O anlar kamerada
İSTANBUL - Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında bir yolcu vapuru, aynı yönde seyreden bir balıkçı teknesine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi suda savrulurken, o anlar bir başka şehir hatları vapuruna ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, 16 Ocak sabah saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü Haliç hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galata Köprüsü civarında seyreden yolcu vapuru, aynı yönde seyreden bir balıkçı teknesine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi suda savrulurken, o anlar bir başka vapurun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, balıkçı teknesinde maddi hasar meydana geldi.