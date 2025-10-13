Haberler

Halfeti'de Traktör Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan baba ve kardeşinin tedavisi devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 8 yaşındaki çocuk öldü, babası ve kardeşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, Hasan Boyatan ile çocukları Berat ve Beşir Boyatan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Berat Boybatan (8), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Boyatan ile oğlu Beşir Boyatan'ın tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faroe Adaları'ndan büyük sürpriz

Faroe Adaları'ndan dünya futbol tarihinde unutulmayacak zafer
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.