Halfeti'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 adet kaleşnikof marka tüfek, 5 adet tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi bulundu. Gözaltına alınan B.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı