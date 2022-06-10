Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi - Haberler

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Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi Suriye'nin Halep şehrinde halk, Suriye'nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

- Halep'te TSK ve SMO'nun beklenen operasyonuna destek gösterisi

HALEP - Suriye'nin Halep şehrinde halk, Suriye'nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın girebiliriz" ifadeleriyle Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından, operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye'nin Halep şehrine bağlı Mare kasabasında halk, beklenen askeri operasyonlar nedeniyle Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bir araya geldi. Gösteriye katılan yüzlerce Suriyeli, şehri PKK terör örgütünden kurtarmak için hazırladıkları pankartlar ve Suriye bayrakları ile tezahürat yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Mahmud Alhalbi - 3. Sayfa

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