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Halep'te toplu mezardan 5 ceset çıktı

3. Sayfa Haberleri

Halep'te toplu mezardan 5 ceset çıktı

Suriye'nin Halep kentinde bulunan toplu mezardan 5 ceset çıkarıldı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan toplu mezardan 5 ceset çıkarıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yeni bir toplu mezar bulundu. Belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan toplu mezardan 1 çocuk, 1 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 ceset kalıntıları çıkarıldı. Sivil savunma ekipleri, toplu mezarın DEAŞ tarafından öldürülenlerden oluştuğunu bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler

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