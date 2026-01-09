Haberler

Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik muhtemel saldırı öncesinde sivillerin tahliyesi sürüyor

Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik muhtemel saldırı öncesinde sivillerin tahliyesi sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasında ilan edilen ateşkes sonrası sivillerin tahliye çalışmaları sürüyor. Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi'ndeki terör hedeflerine yönelik operasyon yapılacağını açıkladı.

Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ilan edilen ateşkesin ardından sivillerin tahliye çalışmaları sürerken, Suriye ordusu Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait hedeflerin vurulacağını açıkladı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda ateşkes ilan edilmesinin ardından bölgedeki sivillerin tahliyesi devam ediyor. Sivillerin tahliyesi için güvenli koridorlar oluşturulurken, Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun tahliye çalışmaları ve SDG'nin silah bırakması için verilen sürenin yerel saatle 18.00'a kadar uzattığını bildirdi. Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG unsurlarının Halep'teki Şeyh Maksut Mahallesi'nden çıkmayı reddettiği ve çatışmayı sürdürmekte ısrar ettiği öne sürüldü.

Suriye ordusu, Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 5 bölgenin vurulacağını açıkladı. Ordu söz konusu bölgelerin haritalarını paylaşırken, sivillere söz konusu bölgelere yakın alanları boşaltma ve SDG unsurlarından uzaklaşma çağrısını tekrarladı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenmiş, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürmek üzere 20 otobüs Şeyh Maksud Mahallesi'ne gelmişti. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı

İmamoğlu'nun kaderini en çok belirleyecek davada ara karar
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti