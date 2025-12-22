Terör örgütü SDG'nin Halep saldırısında can kaybı 2'ye yükseldi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Halep kentine düzenlediği saldırılarda can kaybı 2'ye, yaralı sayısı ise 9'a yükseldi. SDG, kentteki El-Razi Hastanesi'ni hedef aldı.

Suriye'nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. SDG'nin sivil yerleşim yerlerine ve kentteki El-Razi Hastanesi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye, yaralı sayısı ise 9'a yükseldi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'nin El-Razi Hastanesi'ni ve sağlık tesislerinin çevresini kasten hedef aldığı, saldırıların insani ve hukuki tüm kuralları ihlal eden bir suç olduğu belirtildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, saldırıların ardından Halep'teki tüm hastanelerin tam kapasiteyle teyakkuza geçirildiğini, acil müdahale için tıbbi kadro, ilaç ve ekipman takviyesinin ivedilikle yapıldığını duyurdu.

Suriyeliler evlerini terk etti

Meydan Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin ağır makineli tüfek ve topçu ateşiyle hedef alınması üzerine çok sayıda aile evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı. Halep İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdülgani, güvenlik güçlerinin sivillerin güvenliğini sağlamak ve tahliyeleri gerçekleştirmek için sahada aktif olarak çalıştığını belirtti. Abdülgani, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, kentin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı yasalar çerçevesinde en sert şekilde müdahale edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin el-Baba, terör örgütünün Halep'in ticari ve hayati merkezlerine yönelik sistematik bir saldırı yürüttüğünü, bu durumun bölgedeki istikrarı baltalamaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi.

Halep İç Güvenlik İlişkiler Müdürü Esed Aşter ise olayların, SDG unsurlarının ortak kontrol noktalarından çekilip ardından bu noktalara ateş açmasıyla başladığını kaydetti. Aşter, teröristlerin önce Şeyhan Kavşağı'nda keskin nişancılarla sivilleri hedef aldığını, ardından çevre mahallelere ateş açtığını belirterek; Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin saldırılara anında misliyle karşılık verdiğini bildirdi. - HALEP