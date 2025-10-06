Haberler

Halep'te SDG ile Suriye Ordusu Arasında Çatışmalar

Suriye basını, Halep'te PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını ve bu çatışmalarda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
