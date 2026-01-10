Haberler

Terör örgütü SDG'nin Halep'teki saldırılarında sivil can kaybı 23'e yükseldi

Halep Sağlık Müdürlüğü, Suriye Demokratik Güçleri'nin 7 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 23 sivilin hayatını kaybettiğini, 104 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralıların durumu ciddi ve can kaybının artabileceği belirtiliyor.

Halep Sağlık Müdürlüğü, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'te 7 Ocak'tan bu yana süren saldırılarında sivil can kaybının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 7 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin bilanço netleşiyor. Halep Sağlık Müdürlüğü Medya Direktörü Münir el Muhammed, 7 Ocak ile bugün yerel saatle 17.00 arasındaki süreçte SDG'nin yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarında 1'i çocuk, 4'ü kadın 23 sivilin hayatını kaybettiğini, 104 kişinin ise yaralandığını açıkladı. El Muhammed, bir diş hekimliği öğrencisinin de terör örgütü mensupları tarafından keskin nişancı atışıyla vurularak hayatını kaybettiğini belirtirken, yaralıların durumunun ciddi olduğunu ve can kaybının artmasının beklendiğini söyledi. - ŞAM

