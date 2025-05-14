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Hakkında Hapis Ceza Bulunan Motosikletli Şahıs, Polis Takibiyle Yakalandı

Hakkında Hapis Ceza Bulunan Motosikletli Şahıs, Polis Takibiyle Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan M.G., polisin 7 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan motosikletli şahıs polis ekiplerinin 7 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Yakalanma anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından aranan M.G. isimli şüpheliyi takibe aldı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya başlayan M.G., yaklaşık 7 kilometre süren kovalamacanın ardından Bahçecik Boğazı civarında yakalandı. Yapılan kontrollerde, şüpheli M.G.'nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Polisten kaçan şüphelinin yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis aracının motosikletli şüpheliyi takibi ve yakalaması yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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