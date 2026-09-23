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Hakkında G-26 kodu bulunan Azerbaycanlı suç örgütü üyesi Muğla Marmaris'te yakalandı

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Hakkında G-26 kodu bulunan Azerbaycanlı suç örgütü üyesi Muğla Marmaris'te yakalandı
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Muğla Marmaris'te, hakkında G-26 kodu bulunan Azerbaycanlı suç örgütü üyesi yakalandı. KOM koordinesindeki çalışmada yakalanan şüphelinin, Rusya makamlarınca Thieves in Law üyesi ve Janiyev suç örgütüyle iltisaklı olduğu belirlendi, adli işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik müşterek yapılan çalışmada ülkeye girişi yasak olan Azerbaycanlı suç örgütü üyesi yakalandı.

Rusya makamlarınca Thieves in Law suç örgütü üyesi ve Janiyev suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen ve hakkında G-26 Tahdit (ülkeye girişi yasaklanan şahıs) kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E. A. isimli şahıs Marmaris ilçesinde yakalandı.

Genellikle cezaevi kökenli kişilerin dahil olduğu, uluslararası alanda organize suç, gasp ve para aklama gibi faaliyetlerle tanınan Thieves in Law suç örgütü üyesi hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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