Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan A.A.'yı gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, "evden hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve aranan A.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa