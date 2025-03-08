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Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan A.A.'yı gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İlkadım ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, "evden hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve aranan A.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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