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Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Nazilli'de Yakalandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişi Hürriyetinden Yoksul Kılma ve Kasten Yaralama' suçlarından aranan G.A. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan G.A. isimli şahıs JASAT ekiplerinin çalışması ile yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişi Hürriyetinden Yoksul Kılma ve Kasten Yaralama" suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 1 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. isimli şüpheli yapılan fiziki takip sonucu Nazilli ilçesinde yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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