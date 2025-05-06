Hakkında 8 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze U. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli Jandarma ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan Gamze U.'yu (26) kırsal Maden Mahallesinde yakaladı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa