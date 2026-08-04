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Söke'de Hırsızlık Hükümlüsü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Söke'de Hırsızlık Hükümlüsü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (46), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (46) isimli hükümlünün Söke ilçesinde olduğu tespit edildi. 3 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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