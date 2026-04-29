Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler'de yakalandı

İstanbul'da 'hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından hakkında 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hakan G., Bahçelievler'de saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 Ocak'tan bu yana cezaevi firarisi olarak aranan Hakan G.'nin Bahçelievler'de bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Hakan G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakan G. hakkında 2020 yılında İstanbul'da işlenen 'hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından toplam 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 4 ayrı suç kaydı daha olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

