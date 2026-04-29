Hakkında 35 yıl 10 ay hapis kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Bahçelievler'de yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da 'hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından hakkında 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hakan G., Bahçelievler'de saklandığı evde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında 10 Ocak'tan bu yana cezaevi firarisi olarak aranan Hakan G.'nin Bahçelievler'de bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Hakan G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakan G. hakkında 2020 yılında İstanbul'da işlenen 'hırsızlık' ve 'parada sahtecilik' suçlarından toplam 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 4 ayrı suç kaydı daha olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

500

TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Doğuma giderken hastane yolunda öldü! Karnında bebeğiyle defnedildi
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
Fatma Soydaş, 42 dakikada servet kazandı

Sadece 42 dakikada resmen servet kazandı
Futbolda devrim gibi karar! Ağzını kapatana kırmızı kart

Bu görüntüler tarih oluyor!