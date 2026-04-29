Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahıs, düzenlenen operasyonda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahısla ilgili işlemler sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı