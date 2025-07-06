Hakkında 12 Yıl Ceza Bulunan Şahıs Kayseri'de Yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan İlçesi'ne bağlı Palas Mahallesi'nde hakkında 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan A.D.; jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.D.; kapalı cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ