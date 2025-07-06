Hakkında 12 Yıl Ceza Bulunan Şahıs Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.D.'yi Sarıoğlan İlçesi'nde yakaladı. A.D.'nin 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Tehdit' suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan İlçesi'ne bağlı Palas Mahallesi'nde hakkında 'Kadına Karşı Basit Yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Tehdit' suçundan yakalama kararı bulunan A.D.; jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.
İşlemleri tamamlanan A.D.; kapalı cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa