Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari JASAT'a takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, hakkında 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler 'kasten öldürme' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.'nin yerini tespit etti. Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı